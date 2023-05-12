Что делать с отцветающими тюльпанами, чтобы их цветение не было последним

Стебли с листьями срезать не нужно. Наоборот, их следует поливать и подкармливать, но только не азотом.

Все это нужно для укрепления луковицы. Растение не трогают, пока оно не пожелтеет, а цветонос удаляют после осыпания всех лепестков.

При этом стебель не режут, ограничиваясь только головками цветоноса. Когда листья начинают легко отходить от луковицы, их тоже можно удалить.

Раз в 2-3 года растения выкапывают и пересаживают, делается это в конце июля.