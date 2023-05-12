Цветовод со стажем дал советы новичкам о том, как заставить кактус цвести

Многие домашние кактусы никогда не показывают себя во всей красе, виноваты в этом сами владельцы. Если цветение долго не наступает, надо искать причины.
Самая главная причина - излишний комфорт для растения, который цветоводы изо-всех сил пытаются создать.
Кактусы цветут, если оказываются в условиях, максимально приближенных к естественной среде обитания.
Днем растению нужно много солнца и тепла, ночью он должен находиться в прохладном помещении.
Зимний период - это как спячка, кактус почти не потребляет питания и воды, поливы должны быть редкими и минимальными.
Не нужно менять положение кактуса, он не любит, когда его переставляют из одного места в другое.
Если хотите добиться цветения, уменьшите на время частоту поливов.
Создайте растению небольшую тень, на ярком солнце он цвести не будет.
Если цветок появился, не передвигайте кактус, не поворачивайте его к солнечной стороне.
В таком случае, при неосторожном обращении, красивые цветы кактуса могут в одно мгновение осыпаться.
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