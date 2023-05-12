Цветовод со стажем дал советы новичкам о том, как заставить кактус цвести

Многие домашние кактусы никогда не показывают себя во всей красе, виноваты в этом сами владельцы. Если цветение долго не наступает, надо искать причины.

Самая главная причина - излишний комфорт для растения, который цветоводы изо-всех сил пытаются создать.

Кактусы цветут, если оказываются в условиях, максимально приближенных к естественной среде обитания.

Днем растению нужно много солнца и тепла, ночью он должен находиться в прохладном помещении.

Зимний период - это как спячка, кактус почти не потребляет питания и воды, поливы должны быть редкими и минимальными.

Не нужно менять положение кактуса, он не любит, когда его переставляют из одного места в другое.

Если хотите добиться цветения, уменьшите на время частоту поливов.

Создайте растению небольшую тень, на ярком солнце он цвести не будет.

Если цветок появился, не передвигайте кактус, не поворачивайте его к солнечной стороне.

В таком случае, при неосторожном обращении, красивые цветы кактуса могут в одно мгновение осыпаться.