Недорогой и безопасный способ борьбы со всеми огородными вредителями сразу

Некоторые ищут отдельное средство против каждого паразита, тратят на это уймы сил и времени.

Но опытные дачники знают секрет успешной борьбы со всеми вредителями сразу, которым пользовались еще их бабушки.

Главный компонент – это горчичный порошок. Опрыскивание настоем с добавлением уксуса поможет избавиться от колорадских жуков.

Убрать с огорода слизней еще проще, нужно только посыпать грядку вместе с растением горчичным порошком и повторять это раз в неделю.

Горчица подойдет и для борьбы с бабочками. В этом случае ее нужно смешать с измельченным табаком в соотношении 1:1.