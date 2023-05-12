Как защитить рассаду в открытом грунте от холодов без бутылок и парников: лайфхак от дачников

Далеко не у всех есть парники и теплицы, а использовать обрезанные пластиковые бутылки для каждого растения не слишком удобно.
Опытные дачники знают другой хитрый способ защиты рассады от холода – применение субстрата вермикулита.
Его добавляют прямо в лунки при высадке растений. Природный материал удерживает в почве и тепло, и влагу.
Также вермикулит содержит полезные вещества, помогает предотвратить многие заболевания огородных культур.
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