Как защитить рассаду в открытом грунте от холодов без бутылок и парников: лайфхак от дачников

Далеко не у всех есть парники и теплицы, а использовать обрезанные пластиковые бутылки для каждого растения не слишком удобно.

Опытные дачники знают другой хитрый способ защиты рассады от холода – применение субстрата вермикулита.

Его добавляют прямо в лунки при высадке растений. Природный материал удерживает в почве и тепло, и влагу.

Также вермикулит содержит полезные вещества, помогает предотвратить многие заболевания огородных культур.