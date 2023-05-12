Как надолго убрать сорняки с дорожек между грядками с помощью обычной соли

Но не у всех дачников есть время и силы постоянно заниматься прополкой дорожек. Для них есть более простой способ.

Потребуется единственный компонент: обычная поваренная соль. Ее нужно внести в почву, чтобы забыть о сорняках.

Первый способ внесения – посыпать дорожки солью и перекопать. Еще более простой вариант – приготовить раствор соли и полить им дорожки.

Но при этом важно соблюдать пропорции. При приготовлении раствора на литр жидкости должен приходиться стакан соли.