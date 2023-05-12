Дачники объяснили, какую золу нельзя использовать в качестве удобрения

В золе содержатся десятки полезных веществ, которые необходимы огородным культурам для нормального роста и развития.
Но неправильное использование золы может погубить урожай. Например, пепел, полученный при сжигании каменного угля или окрашенной древесины, негативно повлияет на растения.
То же касается золы от сжигания глянцевых журналов, газет, резины, пластика, синтетических тканей.
Самая полезная для растений зола получается при сгорании березы, гречихи и подсолнечника, но не ботвы.
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