Дачники объяснили, какую золу нельзя использовать в качестве удобрения

Огородный эксперт рассказал о способах борьбы с медведкой, которые абсолютно бесполезны

Медведка действительно серьезный враг на огороде и бороться с ним совсем не просто. Советов на эту тему можно услышать очень много, но надо ли тратить время на эксперименты, если они заведомо бесполезны.