Положите фасоль в лунку при посадке картофеля, и больше не увидите там колорадского жука

Для этой цели в основном используются измельченная яичная скорлупа, зола, птичий помет и другая органика.
Но не все знают, для его опытные огородники бросают в лунку несколько фасолин вместе с несгоревшими остатками древесины.
На самом деле это один из самых необычных методов борьбы с вредителями, включая колорадского жука.
Если положить фасоль в лунку во время посадки картофеля, на грядке не появятся и многие другие вредители.
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