Положите фасоль в лунку при посадке картофеля, и больше не увидите там колорадского жука

Для этой цели в основном используются измельченная яичная скорлупа, зола, птичий помет и другая органика.

Но не все знают, для его опытные огородники бросают в лунку несколько фасолин вместе с несгоревшими остатками древесины.

На самом деле это один из самых необычных методов борьбы с вредителями, включая колорадского жука.

Если положить фасоль в лунку во время посадки картофеля, на грядке не появятся и многие другие вредители.