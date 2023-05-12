Положите фасоль в лунку при посадке картофеля, и больше не увидите там колорадского жука

23:39 2023-05-12

Все дачники знают, что в лунку при посадке картофеля нужно закладывать удобрения.

Для этой цели в основном используются измельченная яичная скорлупа, зола, птичий помет и другая органика.

Но не все знают, для его опытные огородники бросают в лунку несколько фасолин вместе с несгоревшими остатками древесины.

На самом деле это один из самых необычных методов борьбы с вредителями, включая колорадского жука.

Если положить фасоль в лунку во время посадки картофеля, на грядке не появятся и многие другие вредители.

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