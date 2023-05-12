Дачники рассказали, как использовать листья хрена на садовом участке

Например, с помощью листьев хрена можно обеззаразить почву и ликвидировать вредителей. Для этого их заливают кипятком и настаивают пару дней, а затем используют для полива растений или обработки по листу.
Листья хрена можно добавлять в популярное зеленое удобрение – бродиловку. Для этого их достаточно просто измельчить.
Можно заделывать листья в грунт. Этот вариант актуален для подкормки кустов, можно вносить листья и под перекопку осенью.
Некоторые садоводы нашли необычное применение листьям хрена: ими мульчируют грядки с огородными культурами.
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