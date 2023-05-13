Огородный эксперт рассказал о способах борьбы с медведкой, которые абсолютно бесполезны

00:22 2023-05-13

Медведка действительно серьезный враг на огороде и бороться с ним совсем не просто. Советов на эту тему можно услышать очень много, но надо ли тратить время на эксперименты, если они заведомо бесполезны.

Бывалый огородник решил поделиться своим неудачным опытом выведения медведки с участка.

Берите на заметку способы, которые не работают, чтобы не убивать зря время и силы.

Совет первый: надо раскопать ходы вредителя и залить их водой из шланга.

Рекомендация бесполезна, медведка - "мастер на все руки", она не только умеет летать и рыть землю, но и может быть отличным пловцом.

Совет второй: разложить навоз по всему участку и ждать, что это сработает как приманка.

Медведка должна якобы забраться в навозные кучки, и потом нужно будет только приподнять комки удобрения и достать оттуда вредителя.

Метод не работает, проверено опытным путем. Навоз привлекает насекомое гораздо меньше, чем "аппетитные" коренья, которые прожорливая медведка без труда находит в земле.

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