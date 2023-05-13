Огородный эксперт рассказал о способах борьбы с медведкой, которые абсолютно бесполезны

Бывалый огородник решил поделиться своим неудачным опытом выведения медведки с участка.

Берите на заметку способы, которые не работают, чтобы не убивать зря время и силы.

Совет первый: надо раскопать ходы вредителя и залить их водой из шланга.

Рекомендация бесполезна, медведка - "мастер на все руки", она не только умеет летать и рыть землю, но и может быть отличным пловцом.

Совет второй: разложить навоз по всему участку и ждать, что это сработает как приманка.

Медведка должна якобы забраться в навозные кучки, и потом нужно будет только приподнять комки удобрения и достать оттуда вредителя.

Метод не работает, проверено опытным путем. Навоз привлекает насекомое гораздо меньше, чем "аппетитные" коренья, которые прожорливая медведка без труда находит в земле.