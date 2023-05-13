Как вырастить малину без червей: химия не потребуется

Зато можно избавиться от червей в малине без инсектицидов при помощи несложных профилактически мер.

Для начала потребуется подготовка малинника к сезону: обрезка, обработка бордоской жидкостью 3% до распускания почек.

Во время цветения кусты можно обработать раствором из 2 ст.л. соды и 10 л воды. Состав используют для опрыскивания раз в неделю.

Можно приготовить раствор из 100 г горчичного порошка в воде, вылить его в ведро воды, настоять сутки и опрыскать кусты.

Настой от червей в малине можно приготовить из табачных листьев. Их нужно залить кипятком, настоять сутки и процедить перед опрыскиванием.