Что посадить на даче для привлечения денег: секретные способы и приметы

00:38 2023-05-13

Выбирая, какие растения посадить на даче, стоит руководствоваться не только кулинарными вкусами.

Некоторые цветы и огородные культуры способны привлечь богатство, поэтому их обязательно стоит посадить на своем участке.

Символом финансового благополучия считается вишня. Заодно она порадует вкусными и очень полезными ягодами.

Укроп – это символ изобилия, в том числе и денежного. Чтобы усилить его действие пару веточек нужно сорвать, перевязать ниткой, завернуть в купюру и носить в кармане. 

Наши предки сажали у дома калину, поскольку считали, что она защищает от бедности. Они также вешали небольшие веточки дерева в домах.

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