Что посадить на даче для привлечения денег: секретные способы и приметы

Некоторые цветы и огородные культуры способны привлечь богатство, поэтому их обязательно стоит посадить на своем участке.

Символом финансового благополучия считается вишня. Заодно она порадует вкусными и очень полезными ягодами.

Укроп – это символ изобилия, в том числе и денежного. Чтобы усилить его действие пару веточек нужно сорвать, перевязать ниткой, завернуть в купюру и носить в кармане.

Наши предки сажали у дома калину, поскольку считали, что она защищает от бедности. Они также вешали небольшие веточки дерева в домах.