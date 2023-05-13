Неожиданная замена мульчи в огороде: проверено садоводами

Чаще всего для этой цели используются компост, солома, навоз, опилки, торф, сено и другие подобные материалы.

Ну мульча недолговечна и требует регулярной замены, поскольку оседает после дождя и становится проницаемой для сорняков.

Достойная альтернатива – тканевые материалы, один из самых востребованных – это спанбонд.

Его кладут на грунт после предварительного рыхления. Заменять такой материал не нужно, а сорняки через него точно не пробьются.