Неожиданная замена мульчи в огороде: проверено садоводами

00:43 2023-05-13

Мульчирование проводится для сохранения влаги в почве и предотвращения роста сорняков.

Чаще всего для этой цели используются компост, солома, навоз, опилки, торф, сено и другие подобные материалы.

Ну мульча недолговечна и требует регулярной замены, поскольку оседает после дождя и становится проницаемой для сорняков.

Достойная альтернатива – тканевые материалы, один из самых востребованных – это спанбонд.

Его кладут на грунт после предварительного рыхления. Заменять такой материал не нужно, а сорняки через него точно не пробьются.

Показать следующие комментарии
Фото