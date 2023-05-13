Для чего листья чеснока завязывают на узел: неожиданное объяснение агрономов

Многие дачники на определенном этапе завязывают листья чеснока узлом, поскольку считают, что в таком виде зелень не будет отбирать питание у формирующейся головки.

Однако одного лишь завязывание растения на узел недостаточно для получения хорошего урожая чеснока.

Необходимо еще выбрать подходящий сорт, посадить только крупные зубчики, вносить подкормки.

Чесноку необходим регулярный полив. Когда перья начнут желтеть, это укажет, что головки пора выкапывать.