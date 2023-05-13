Лайфхак от садоводов: как вырастить зеленый лук в опилках за неделю

При желании вырастить такой лук можно всего за неделю. Для этого потребуются специально подготовленные опилки.

Их нужно заварить кипятком, остудить и слить остатки воды. Затем в полиэтиленовый пакет следует положить пару горстей опилок и утрамбовать.

В итоге должен получиться слой толщиной около 3 см. Далее нужно отрезать шейки у луковицы и высадить их в опилки.

После этого пакет завязывают и больше не трогают до тех пор, пока не станут видны небольшие зеленые перья.

При таком способе выращивания лук не гниет, как это бывает в банках с водой, и не требует подкормки, как на грядках.