Копеечное средство поможет избавить от мучнистой росы весь огород

01:09 2023-05-13

Если на листьях огородных растений появился белый налет, велика вероятность, что они поражены мучнистой росой.

Грибковое заболевание может убить растение, а использовать химические средства в своем огороде готовы не все дачники.

Но есть натуральное средство, которым пользовались наши бабушки еще до изобретения всевозможных препаратов. 

Для его приготовления нужно растворить 1 ст.л. соды в 5 л воды, добавить туда же измельченную таблетку аспирина, ложку растительного масла и 2 ст.л. средства для мытья посуды.

Все это перемешивается и используется для полива растений в огороде после каждого дождя.

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