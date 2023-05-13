Копеечное средство поможет избавить от мучнистой росы весь огород

Грибковое заболевание может убить растение, а использовать химические средства в своем огороде готовы не все дачники.

Но есть натуральное средство, которым пользовались наши бабушки еще до изобретения всевозможных препаратов.

Для его приготовления нужно растворить 1 ст.л. соды в 5 л воды, добавить туда же измельченную таблетку аспирина, ложку растительного масла и 2 ст.л. средства для мытья посуды.

Все это перемешивается и используется для полива растений в огороде после каждого дождя.