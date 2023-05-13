Как спасти компостную яму от грызунов: самые простые решения

В компосте водятся дождевые черви, которыми питаются грызуны. Но без червей компост просто не созреет.

Компостную кучу невозможно защитить от вредителей при помощи химических средств, иначе использовать удобрение уже не получится.

Но можно воспользоваться тем, что у мышей очень тонкое обоняние. Если они учуют запах мяты, лука или чеснока, то обойдут это место стороной.

Отсюда вывод: достаточно посадить неподалеку от компостной ямы эти растения, чтобы у грызунов не возникло ни малейшего желания поискать там пищу.