Не торопитесь выбрасывать отходы: «мусор» может оказаться полезным для огородных растений

Например, яичная скорлупа – одно из самых эффективных удобрений, которое можно использовать различными способами.
В скорлупе содержатся калий, магний и кальций, полезные для растений. Причем в удобной для усвоения форме.
Ботва томатов – это не мусор, а основа для приготовления эффективного средства для отпугивания вредителей. Зелень нужно только залить водой и настоять 48 часов.
Не стоит избавляться от опавшей хвои. Если залить ее водой и настоять неделю, получится состав для опрыскивания растений. Перед использованием раствор нужно разбавлять водой.
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