Не торопитесь выбрасывать отходы: «мусор» может оказаться полезным для огородных растений

Например, яичная скорлупа – одно из самых эффективных удобрений, которое можно использовать различными способами.

В скорлупе содержатся калий, магний и кальций, полезные для растений. Причем в удобной для усвоения форме.

Ботва томатов – это не мусор, а основа для приготовления эффективного средства для отпугивания вредителей. Зелень нужно только залить водой и настоять 48 часов.

Не стоит избавляться от опавшей хвои. Если залить ее водой и настоять неделю, получится состав для опрыскивания растений. Перед использованием раствор нужно разбавлять водой.