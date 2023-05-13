Морковь трескается прямо в земле: в чем причина и как спасти урожай

Чаще всего это происходит из-за неравномерно полива, когда грядку сначала долго не поливают, а потом льют на нее большое количество воды.

Если нет возможности регулярно поливать морковь, следует замульчировать грядки, чтобы влага задерживалась в почве.

Морковь может трескаться в плотном глинистом грунте, который не подходит для ее выращивания.

Исправить ситуацию поможет внесение торфа, компоста, перегноя или песка еще перед посадкой корнеплода.