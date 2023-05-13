Дачники рассказали, как использовать ботву свеклы и моркови с пользой

Опытные дачники знают, что выбрасывать такие отходы не стоит, ведь они могут принести реальную пользу.

Например, можно отправить зелень в компостную яму и впоследствии получить высокоэффективное удобрение.

Есть и ускоренный способ использования ботвы моркови и свеклы. Ее нужно сжечь, чтобы получилась зола для подкормки растений.

Свекольную ботву можно измельчить, добавить к ней лебеду, крапиву, лопух и немного солоны, а также 1 кг грунта.

Все это должно несколько дней настаиваться в тепле, а затем полученную подкормку вносят под корни растений.