Что положить в лунку при посадке огурцов: дачники назвали бесплатное удобрение

Опытные дачники кладут в лунку под огурцы крапиву. Она содержит вещества, полезные для растения и повышает плодородность почвы.

Крапива выделят тепло, когда начинает перегнивать, а это особенно важно в первые дни после высадки рассады в грунт.

Перед внесением в лунку крапиву нужно измельчить, а после внесения – хорошо полить водой, чтобы запустить биологические процессы.

Для усиления эффекта можно лить в лунку не воду, а настой крапивы, полученный из растения, на неделю залитого водой.