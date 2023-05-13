Воспользуйтесь этой хитростью, чтобы вырастить рассаду петунии за 10 дней

Для начала нужно подобрать подходящие емкости и заполнить их грунтом. При этом верхний его слой следует просеять.

Это нужно, чтобы петунии было легче взойти. Грунт нужно полить, а через неделю можно сажать семена.

Поскольку семена петунии очень мелкие, их лучше смешать с песком и равномерно распределить по поверхности почвы.

После этого емкость накрывают крышкой или пленкой и ставят на свет. Всходы должны появиться через 10-14 дней.