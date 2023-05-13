Воспользуйтесь этой хитростью, чтобы вырастить рассаду петунии за 10 дней

02:08 2023-05-13

При выращивании рассады необходимо соблюдать некоторые правила. При грамотном подходе рассаду цветов можно вырастить всего за 10 дней.

Для начала нужно подобрать подходящие емкости и заполнить их грунтом. При этом верхний его слой следует просеять.

Это нужно, чтобы петунии было легче взойти. Грунт нужно полить, а через неделю можно сажать семена.

Поскольку семена петунии очень мелкие, их лучше смешать с песком и равномерно распределить по поверхности почвы.

После этого емкость накрывают крышкой или пленкой и ставят на свет. Всходы должны появиться через 10-14 дней.

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