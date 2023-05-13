Не используйте доломитовую муку для этих растений, чтобы не погубить их

Однако далеко не всем огородным растениям подходит почва с низкой кислотностью, некоторые из них этого не выносят.
Доломитовая мука не годится для брусники, черники, голубики, клюквы, некоторых хвойных растений и семейства вересковых.
Чтобы определить кислотность почвы, можно воспользоваться тест-полосками или отвезти образцы в лабораторию.
Но есть способ и попроще. Достаточно обратить внимание на сорняки. Если на участке растут подорожник, мокрица и хвощ, то почва на нем кислая.
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