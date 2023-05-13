Как получить по ведру картофеля с каждого куста без навоза: дачники раскрыли секрет

Вода особенно важна для растения в период его цветения, а также во время формирования корнеплодов.
Подкормки играют не менее важную роль. Лучшим вариантом считается навоз, но он есть не у всех дачников.
Прекрасной заменой навозу является горчичный жмых, смешанный с высушенной и измельченной кожурой фруктов и овощей.
Эту смесь вносят в лунки при посадке картофеля. Туда же добавляют сульфат аммония, чтобы растение получило достаточное количество серы.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__