Дачники назвали самый простой способ спасти капусту от гусениц без химии

02:39 2023-05-13

Гусеницы атакуют капустные грядки, поедают листья и могут уничтожить практически весь урожай.

Дачники, которые не хотят использовать химические препараты в своих огородах, нашли хитрый способ борьбы с вредителями.

Гусеницы не выносят аромат бархатцев. Если посадить цветы рядом с капустой, вредители сами уйдут с этой территории.

Бархатцы помогут спасти капусту не только от гусениц и бабочек, но еще и от крестоцветной блошки.

Точно также можно отвадить вредителей и от других культур, например, редиса, дайкона и репы.

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