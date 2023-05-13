Дачники назвали самый простой способ спасти капусту от гусениц без химии

Дачники, которые не хотят использовать химические препараты в своих огородах, нашли хитрый способ борьбы с вредителями.
Гусеницы не выносят аромат бархатцев. Если посадить цветы рядом с капустой, вредители сами уйдут с этой территории.
Бархатцы помогут спасти капусту не только от гусениц и бабочек, но еще и от крестоцветной блошки.
Точно также можно отвадить вредителей и от других культур, например, редиса, дайкона и репы.
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