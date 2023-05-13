Что положить в лунку под томаты, чтобы все соседи позавидовали урожаю

Можно внести в каждую лунку по 1 ч.л. измельченной яичной скорлупы и горсти древесной золы.
Зола станет источником калия, а также других веществ, необходимых томатам. Благодаря ей, помидоры будут вкуснее и крупнее.
Из яичной скорлупы растение получит кальций в легкой для усвоения форме. Также скорлупа яиц обеспечивает защиту томатов от медведки.
Чтобы защитить растение от прикорневой гнили, стоит внести в лунки по одной таблетке биопрепарата Глиокладина.
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