Что положить в лунку под томаты, чтобы все соседи позавидовали урожаю

Можно внести в каждую лунку по 1 ч.л. измельченной яичной скорлупы и горсти древесной золы.

Зола станет источником калия, а также других веществ, необходимых томатам. Благодаря ей, помидоры будут вкуснее и крупнее.

Из яичной скорлупы растение получит кальций в легкой для усвоения форме. Также скорлупа яиц обеспечивает защиту томатов от медведки.

Чтобы защитить растение от прикорневой гнили, стоит внести в лунки по одной таблетке биопрепарата Глиокладина.