Что положить в лунку под томаты, чтобы все соседи позавидовали урожаю

02:49 2023-05-13

Томаты будут лучше расти и развиваться, если положить определенные удобрения в лунку при высадке рассады.

Можно внести в каждую лунку по 1 ч.л. измельченной яичной скорлупы и горсти древесной золы. 

Зола станет источником калия, а также других веществ, необходимых томатам. Благодаря ей, помидоры будут вкуснее и крупнее.

Из яичной скорлупы растение получит кальций в легкой для усвоения форме. Также скорлупа яиц обеспечивает защиту томатов от медведки.

Чтобы защитить растение от прикорневой гнили, стоит внести в лунки по одной таблетке биопрепарата Глиокладина.

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