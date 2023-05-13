Яблоки опадают незрелыми: что делать и как спасти урожай

Проблема может заключаться в недостатке питательных веществ, в первую очередь – бора. В таком случае потребуются комплексные подкормки.

Можно опрыскивать яблоню в период созревания плодов раствором калиевой селитры, вносить в почву подкормку на основе дрожжей.

Яблоки могут опадать, если дерево атаковали вредители. Чтобы этого не произошло, яблоню следует обработать специальными препаратами еще весной.

Еще одна причина потери урожая – болезни. Защитить от них дерево поможет обработка Хорусом или Фитолавином в начале сезона.