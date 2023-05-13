Дачники рассказали, как можно использовать луковую шелуху в огороде

Подкормка на основе луковой шелухи подходит для многих растений, например, картофеля, огурцов томатов, перца, тыквы, кабачка.

Шелуха вносится в лунки в сухом виде при посадке растений. В этом случае она способна защитить картофель от проволочника.

Отвары и настои луковой шелухи предотвращают атаки клещей, тли, гусениц и других насекомых-вредителей.

Для приготовления такого настоя нужно залить 200 г луковой шелухи 1 л воды, настоять сутки, процедить и разбавить концентрат в соотношении 1:10 водой.