Беспроигрышный способ избавиться от слизней всего за одну ночь

Опытные дачники используют специальные ловушки, чтобы отловить всех вредителей за одну ночь.

Слизней привлекает кукурузная мука, и эту их слабость можно использовать в собственных целях.

Для этого необходимо насыпать кукурузную муку в удобную тару, например, банку, и оставить ночью там, где могут появиться слизни.

К утру останется только собрать погибших вредителей и утилизировать их. Такой метод проверен многими дачниками и признан эффективным.