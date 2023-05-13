Беспроигрышный способ избавиться от слизней всего за одну ночь

Опытные дачники используют специальные ловушки, чтобы отловить всех вредителей за одну ночь.
Слизней привлекает кукурузная мука, и эту их слабость можно использовать в собственных целях.
Для этого необходимо насыпать кукурузную муку в удобную тару, например, банку, и оставить ночью там, где могут появиться слизни.
К утру останется только собрать погибших вредителей и утилизировать их. Такой метод проверен многими дачниками и признан эффективным.
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