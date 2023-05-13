Листья чеснока начали желтеть: что можно сделать для спасения урожая

Избежать такой проблемы помогает мульчирование участка перегноем, а также использование стимуляторов роста весной.

Листья чеснока желтеют при недостатке влаги или ее избытке. Этот вопрос решается регулирование полива.

Чеснок могут поражать такие заболевания, как ржавчина, гниль, ложная мучнистая роса. Его также атакуют луковая муха и прочие вредители.

Если на листьях растения есть следы повреждений, его придется обработать инсектицидами или фунгицидами.