Земфира обратилась в суд, потребовав исключить ее из списка иноагентов РФ

Исполнительница выступила с иском против российского Министерства юстиции. Она уверена, что решение причислить ее к иноагентам РФ является противозаконным.

Когда именно произойдет заседание суда, пока не уточняется.

Ранее Министерство юстиции сообщало об открытой поддержки Земфирой украинского руководства, а также о том, что певица выступала с концертами в недружественных России государствах.

В Минюсте отмечалось, что известная рок-исполнительница открыто выступала против проведения СВО и получала поддержку из зарубежных стран.