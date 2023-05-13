Земфира обратилась в суд, потребовав исключить ее из списка иноагентов РФ

06:09 2023-05-13

Известная российская рок-певица и продюссер Земфира Рамазанова три месяца назад была включена в реестр иноагентов РФ. Теперь она хочет через суд добиться отмены статуса иногаента. Информация передана ТАСС.

Исполнительница выступила с иском против российского Министерства юстиции. Она уверена, что решение причислить ее к иноагентам РФ является противозаконным.

Когда именно произойдет заседание суда, пока не уточняется.

Ранее Министерство юстиции сообщало об открытой поддержки Земфирой украинского руководства, а также о том, что певица выступала с концертами в недружественных России государствах.

В Минюсте отмечалось, что известная рок-исполнительница открыто выступала против проведения СВО и получала поддержку из зарубежных стран.