Данилов: Украина надеется на окончание конфликта до конца года

«К зиме мы хотим полностью закончить войну», - заявил в пятницу в интервью азербайджанскому информационному агентству Report секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Это означает полное освобождение украинской территории от российских войск, включая Крымский полуостров, который Россия уже аннексировала в 2014 году.

Украина по последним данным готовится к контрнаступлению по всем линиям фронта и уже предпринимает попытки нанести удары по направлению Соледара и в других регионах.