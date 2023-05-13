Джексон: Байден должен пройти тест на умственные способности перед выборами

Утром 13 мая журналисты телеканала Fox News получили копию коллективного письма американских конгрессменов от республиканской партии, которое направлено действующему президенту Соединённых Штатов Джозефу Байдену. В письме сообщается, что от главы государства требуют пройти тест на умственные способности.

Известно, что инициатором такого обращения к американскому национальному лидеру является конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, который утверждает, что Байден должен огласить результаты своего теста на когниктивные способности в случае, если он снова намеревается баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Джексон заявил, что его письмо подписали 61 конгрессмен из числа республиканцев, а за время президентства Джо Байдена члены республиканской партии президент уже получил три подобных письма, оставив их без ответа. Также Ронни Джексон признаёт, что в 2021 и 2023 годах Байден проходил медосмотры, но о проверке его умственных способностей общественности не сообщалось.

Характерно, что в минувшем ноябре Джозефу Байдену исполнилось 80 лет, что делает его самым пожилым президентом в истории Соединённых Штатов. В случае, если Байден будет баллотироваться на следующих президентских выборах и победит на них, то к концу истечения второго срока полномочий президента политику будет уже 86 лет.

В СМИ всё чаще фигурируют видеозаписи, на которых Джо Байден попадает в казусные ситуации: президент падал с трапа самолёта и велосипеда, путал имена политиков, здоровался с воздухом и убегал со сцены.