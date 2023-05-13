ТАСС: Земфира подала в суд на Минюст, потребовав снять с себя статус иноагента

Утром субботы, 13 мая, журналисты информагентства ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы сообщили, что Рамазанова Земфира, более известная как певица Земфира, подала иск к Министерству юстиции России в попытке снять с себя статут физического лица, признанного исполняющим функции иностранного агента.

В иске к российскому Минюсту Земфира утверждает, что не считает законным признание себя иноагентом и желает своего исключения из данного перечня. В Замоскворецком суде отметили, что дата проведения заседания суда по иску Земфиры к Министерству юстиции РФ в настоящий момент пока не выбрана.

Известно, что Рамазанова попала в список иностранных агентов в феврале текущего года. В пояснительной записке Минюста Российской Федерации подчёркивается, что Зефира открыто поддерживала украинскую армию в конфликте с российскими войсками, также появляясь с флагом Украины на сцене во время своих концертных выступлений.

Кроме того, Земфира Рамазанова нередко критиковала специальную военную операцию армии России в Украине, пытаясь дискредитировать подразделения российских войск, задействованных в СВО. В аналогичных правонарушениях был также уличён юморит Максим Галкин, за что тоже получил статус иноагента от Министерства юстиции.

Сам Галкин покинул Россию вместе с супругой Аллой Пугачёвой после начала спецоперации в феврале 2022 года. Позднее Пугачёва вернулась в Россию в мая 2023 года, побывав на похоронах своего друга, модельера Валентина Юдашкина.