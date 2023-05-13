Fox News: Республиканцы требуют, чтобы Байден прошел проверку умственных способностей

Большое количестве депутатов американского парламента выразили обеспокоенность когнитивным состоянием президента страны Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

12 мая соответствующее письмо, в котором фигурируют более 60 конгрессменов, стало достоянием общественности. В этом письме они требуют от Байдена либо пройти тесты и подтвердить свое умственное состояние, либо отказаться от участия в новых выборах.

"Мы считаем, что, независимо от пола, возраста или политической партии, все президенты должны документально подтверждать и демонстрировать здоровые умственные способности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что хотя Байден и проходил регулярные медосмотры, нет ни одной бумаги о проверке его психического состояния.