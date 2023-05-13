Fox News: Республиканцы требуют, чтобы Байден прошел проверку умственных способностей

08:07 2023-05-13

Представители Республиканской партии хотят, чтобы врачи проверили умственное состояние Байдена.

Большое количестве депутатов американского парламента выразили обеспокоенность когнитивным состоянием президента страны Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

12 мая соответствующее письмо, в котором фигурируют более 60 конгрессменов, стало достоянием общественности. В этом письме они требуют от Байдена либо пройти тесты и подтвердить свое умственное состояние, либо отказаться от участия в новых выборах.

"Мы считаем, что, независимо от пола, возраста или политической партии, все президенты должны документально подтверждать и демонстрировать здоровые умственные способности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что хотя Байден и проходил регулярные медосмотры, нет ни одной бумаги о проверке его психического состояния.