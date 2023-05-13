14 мая в школах Беларуси пройдёт первый централизованный экзамен

Выпускникам белорусских школ предстоит написать два экзамена: по белорусскому или русскому языку на выбор.
Испытание начнется ровно в 11 утра, но прибыть в пункты сдачи централизованного экзамена 11-классникам необходимо за час до начала сдачи ЦЭ.
Выпускникам белорусских школ предстоит написать два экзамена: по белорусскому или русскому языку на выбор.
Испытание начнется ровно в 11 утра, но прибыть в пункты сдачи централизованного экзамена 11-классникам необходимо за час до начала сдачи ЦЭ.
Диана Мудреченко
Японский телеканал NHK World сообщил, что пять человек пострадали в результате въезда автомобиля, за рулём которого находился 80-летний мужчина, в супермаркет в городе Инадзава, расположенном в северо-западной части префектуры Айти.
Диана Мудреченко
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Ронни Джексон выступил с инициативой отправки письменного послания Байдену с требованиями о прохождении проверки умственных способностей. Под письмом поставили свои подписи более 60 республиканцев.