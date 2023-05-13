14 мая в школах Беларуси пройдёт первый централизованный экзамен

Выпускникам белорусских школ предстоит написать два экзамена: по белорусскому или русскому языку на выбор.

Испытание начнется ровно в 11 утра, но прибыть в пункты сдачи централизованного экзамена 11-классникам необходимо за час до начала сдачи ЦЭ.