14 мая в школах Беларуси пройдёт первый централизованный экзамен

09:13 2023-05-13

В воскресенье, 14 мая, во всех школах Республики Беларусь пройдёт первый централизованный экзамен.

Выпускникам белорусских школ предстоит написать два экзамена: по белорусскому или русскому языку на выбор.

Испытание начнется ровно в 11 утра, но прибыть в пункты сдачи централизованного экзамена 11-классникам необходимо за час до начала сдачи ЦЭ.