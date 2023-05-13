Комары летят на запах мыла: с его помощью можно как привлечь кровососов, так и отпугнуть

Лето - отличный сезон, но есть и недостатки. К примеру, те же комары. Особенно они досаждают ночью, причем порою так, что и специальные средства не очень помогают.

При этом атакуют кровососы не всех: к некоторым людям они не спешат приближаться. Кого любят комары, а кого нет? Американские биохимики из Политехнического университета Виргинии пришли к неожиданному выводу: это зависит от аромата мыла.

Ученые провели эксперимент с участием 16 человек. Исследователи взяли с кожи людей образцы пахучих веществ, потом попросили их несколько дней мыться самыми разными видами мыла. После этого вновь взяли образцы и проанализировали результат.

Как выяснилось в итоге, комаров притягивает мыло, у которого аромат тропических фруктов и цветов, им также нравится запах ландыша.

А вот мыло с миндалем и арбузом - отталкивает. Точнее, кровососам не нравятся входящие в состав этих средств молекулы: бензилбензоат, бензальдегид и ноналактон.