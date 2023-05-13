Эстония призывает партнеров из ЕС к большей поддержке Киева

Цель должна состоять в том, чтобы достичь одного процента валового внутреннего продукта, заявил министр иностранных дел Маргус Цахна в кулуарах двухдневной встречи ЕС в Швеции.

Эстония выделила на военную помощь Киеву больше одного процента ВВП, хотя это не такая уж большая страна.

«Мы знаем, что это возможно», — сказал глава МИД прибалтийской республики.

Фоном для заявлений Цахны служат цифры, согласно которым Германия, находящаяся в числе лидеров по военной, финансовой и гуманитарной поддержке Украины в абсолютных цифрах, тратит на это лишь 0,2 процента ВВП при двусторонних обязательствах по оказанию помощи на сумму 7,4 миллиарда евро.

Франция и Италия оказали помощь в эквиваленте менее 0,1 процента от ВВП своих стран.