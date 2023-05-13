Чем он занимается: последняя выходка зятя Шойгу возмутила журналиста Подоляка

Журналист и военный блогер Юрий Подоляка недавно сделал очень резкое заявление, которое автор канала "История событий и людей" на платформе Дзен считает абсолютно верным. О чем идет речь?

По его словам, недавно в Сети появился видеоролик, который набрал 3 миллиона просмотров. В нем зять Шойгу Алексей Столяров с командой других блогеров участвовал в "испытании": 33-летний мужчина проехал в плацкарте поезда "Москва-Владивосток".

После успеха этого видеоролика Столяров заявил, что в другой раз свой маршрут он посвятит дороге от Москвы до Сочи.

Казалось, ничего страшного, но данные "ролики" прекрасно иллюстрируют, чем на самом деле занимается зять министра обороны РФ, - подчеркнул автор.

Подоляка также не остался в стороне и высказал свое мнение:

Взгляните на 33-летнего мужика, родственника Сергея Шойгу. Чем тот занимается в то время, когда страна переживает сложнейший исторический этап.

Подоляка подчеркнул, что Алексей - представитель "высшей элиты", которая призывает соотечественников к "патриотизму". Журналиста также расстраивает, что чиновники живут в некой "своей реальности", подчеркивает автор поста.

С такими людьми России и никакие враги не нужны, - цитирует он слова Подоляка.

Он также отметил, что в кругах власти есть настоящие патриоты, которые доказывают свою любовь к Родине делами, а не на словах.