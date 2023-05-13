Успенская была очевидцем убийства Джона Леннона в Нью-Йорке

Жизнь Любови Успенской насыщена различными событиями, среди которых много трагических.

Но тот факт, что знаменитость была свидетелем убийства солиста группы "Beatles", она раскрыла впервые в новом выпуске подкаста "Неформат" на Первом канале.

Успенская вспоминает, что была в ресторане Нью-Йорка в тот момент, как вдруг подъехала полиция и неотложка. Позднее будущая звезда узнала, что они прибыли на место убийства Леннона. В 100 метрах от Успенской тогда лежал труп Леннона.

Леннон был убит 8 декабря 1980 года Марком Чепменом, который таким образом желал добиться славы, а также он был недоволен образом жизни музыканта.

Успенская в США прибыла в 1978 году, где прожила 15 лет. Сначала она пребывала в Нью-Йорке, позднее в Лос-Анджелесе, где активно выступала в русских ресторанах.