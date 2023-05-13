Успенская была очевидцем убийства Джона Леннона в Нью-Йорке

11:12 2023-05-13

Исполнительница шансона Любовь Успенская поразила признанием. Оказывается, она находилась в 100 метрах от места, где убили легендарного Джона Леннона.

Жизнь Любови Успенской насыщена различными событиями, среди которых много трагических.

Но тот факт, что знаменитость была свидетелем убийства солиста группы "Beatles", она раскрыла впервые в новом выпуске подкаста "Неформат" на Первом канале.

Успенская вспоминает, что была в ресторане Нью-Йорка в тот момент, как вдруг подъехала полиция и неотложка. Позднее будущая звезда узнала, что они прибыли на место убийства Леннона. В 100 метрах от Успенской тогда лежал труп Леннона.

Леннон был убит 8 декабря 1980 года Марком Чепменом, который таким образом желал добиться славы, а также он был недоволен образом жизни музыканта.

Успенская в США прибыла в 1978 году, где прожила 15 лет. Сначала она пребывала в Нью-Йорке, позднее в Лос-Анджелесе, где активно выступала в русских ресторанах.

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