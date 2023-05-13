Лайма Вайкуле оценила поступок Дмитрия Пескова, поцеловавшего руку Алле Пугачевой

Певица Алла Пугачева на несколько дней приехала в Москву из Израиля - она не могла пропустить прощание с другом и партнером Валентином Юдашкиным, сообщает СтарХит.
Во время церемонии многие следили за действиями Примадонны. А самым обсуждаемым стал поступок пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который, заметив Аллу Борисовну, поцеловал ей руку.
После этого Песков получил изрядную порцию хейта от патриотично настроенных соотечественников, хотя многие считают, что он поступил по-человечески, как настоящий мужчина. Более того, некоторые даже усмотрели в действиях политика положительный «сигнал».
Ситуацию прокомментировала также латвийская певица Лайма Вайкуле. Она давно дружит с Пугачевой и уверена, что представитель Кремля совершил правильный поступок.
А что случилось, почему не подойти? Алла — народная артистка. Ее знали не только в России, в постсоветском пространстве, а и за рубежом.
Та же ABBA планировала записать с ней песню. Почему Пескову не подойти к такой звезде? Это честь. Вообще нормально, что мужчина подошел к женщине, к тому же в такой тяжелый день, и высказал ей свое уважение. Каждый должен был так подойти, каждый!
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