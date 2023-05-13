Лайма Вайкуле оценила поступок Дмитрия Пескова, поцеловавшего руку Алле Пугачевой

Певица Алла Пугачева на несколько дней приехала в Москву из Израиля - она не могла пропустить прощание с другом и партнером Валентином Юдашкиным, сообщает СтарХит.

Во время церемонии многие следили за действиями Примадонны. А самым обсуждаемым стал поступок пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который, заметив Аллу Борисовну, поцеловал ей руку.

После этого Песков получил изрядную порцию хейта от патриотично настроенных соотечественников, хотя многие считают, что он поступил по-человечески, как настоящий мужчина. Более того, некоторые даже усмотрели в действиях политика положительный «сигнал».

Ситуацию прокомментировала также латвийская певица Лайма Вайкуле. Она давно дружит с Пугачевой и уверена, что представитель Кремля совершил правильный поступок.