Что добавить в компост для повышения питательности: секреты опытных дачников

Обогатить смесь питательными веществами поможет добавление в нее всего одного элемента – древесной золы.
Она не только ускорит разложение органики, но и привлечет в компост полезные микроорганизмы.
Древесная зола также повышает насыщенность компостной смеси питательными веществами, необходимыми для роста огородных культур.
Единственное ограничение – золу не добавляют в жидкий компост с высоким содержанием азота. В таком случае она снизить эффективность смеси.
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