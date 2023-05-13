Что добавить в компост для повышения питательности: секреты опытных дачников

Обогатить смесь питательными веществами поможет добавление в нее всего одного элемента – древесной золы.

Она не только ускорит разложение органики, но и привлечет в компост полезные микроорганизмы.

Древесная зола также повышает насыщенность компостной смеси питательными веществами, необходимыми для роста огородных культур.

Единственное ограничение – золу не добавляют в жидкий компост с высоким содержанием азота. В таком случае она снизить эффективность смеси.