Дачники объяснили, как использовать рыбьи головы для выращивания томатов

Головы рыбы содержат большое количество полезных веществ, но важно знать, как правильно ими воспользоваться.

Опытные дачники располагают рыбьи головы возле грядок с томатами, чтобы растения получили фосфор, кальций и магний.

Закапывать такую органику нужно в ямку глубиной не менее 60 см, только в этом случае она принесет реальную пользу.

Если закопать головы не слишком глубоко, их почуют кошки, которые обязательно попытаются выкопать рыбьи головы.