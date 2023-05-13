Дачники объяснили, как использовать рыбьи головы для выращивания томатов

Головы рыбы содержат большое количество полезных веществ, но важно знать, как правильно ими воспользоваться.
Опытные дачники располагают рыбьи головы возле грядок с томатами, чтобы растения получили фосфор, кальций и магний.
Закапывать такую органику нужно в ямку глубиной не менее 60 см, только в этом случае она принесет реальную пользу.
Если закопать головы не слишком глубоко, их почуют кошки, которые обязательно попытаются выкопать рыбьи головы.
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