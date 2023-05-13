Тридцать лет спустя: Лариса Гузеева отметила встречу со старыми друзьями в Грузии чачей и хинкали

Известная российская телеведущая Лариса Гузеева полетела в Грузию, чтобы увидеть друзей своей молодости. Более 30 лет назад она была в браке с Кахой Толордавой, и родила от грузинского актера сына Георгия.
Как напоминает Рrozvezd.info, пара познакомилась во время съемок картины "Избранник". Несколько лет назад сын Гузеевой отметил в Тбилиси свадьбу со своей избранницей Анной.
Лариса после рождения сына вскоре развелась с Кахой, однако любовь к Грузии при этом сохранила.
Недавно артистка гостила у подруги Ии Нинидзе. Они отужинали в шикарном ресторане, где им подавали такие блюда, как чкмерули, хинкали. Не обошлось и без знаменитой чачи.
Подруги вспоминали молодость, плакали и не стыдились своих слез. Гузеева не скрывала: она помнит, как всем было нелегко в далекие 90-е, однако дружба и любовь перекрывали все трудности.
Последние 23 года звезда замужем за ресторатором Игорем Бухаровым, они воспитывают общую дочь Ольгу.
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