Тридцать лет спустя: Лариса Гузеева отметила встречу со старыми друзьями в Грузии чачей и хинкали

Известная российская телеведущая Лариса Гузеева полетела в Грузию, чтобы увидеть друзей своей молодости. Более 30 лет назад она была в браке с Кахой Толордавой, и родила от грузинского актера сына Георгия.

Как напоминает Рrozvezd.info, пара познакомилась во время съемок картины "Избранник". Несколько лет назад сын Гузеевой отметил в Тбилиси свадьбу со своей избранницей Анной.

Лариса после рождения сына вскоре развелась с Кахой, однако любовь к Грузии при этом сохранила.

Недавно артистка гостила у подруги Ии Нинидзе. Они отужинали в шикарном ресторане, где им подавали такие блюда, как чкмерули, хинкали. Не обошлось и без знаменитой чачи.

Подруги вспоминали молодость, плакали и не стыдились своих слез. Гузеева не скрывала: она помнит, как всем было нелегко в далекие 90-е, однако дружба и любовь перекрывали все трудности.

Последние 23 года звезда замужем за ресторатором Игорем Бухаровым, они воспитывают общую дочь Ольгу.