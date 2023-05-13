После смерти Владимира Высоцкого осталось 38 тысяч рублей невыплаченных долгов

Артур Макаров был приемным сыном известной кинематографической пары: Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Его мать была родной сестрой Тамары Федоровны, и после того, как родителей репрессировали, Артура и его сестру знаменитая чета забрала к себе на воспитание.

В Большом Каретном переулке Артур пользовался непререкаемым авторитетом. А для Высоцкого он с юности был одним из самых уважаемых людей.

После смерти Владимира Семеновича остались огромные долги, и именно Макаров был тем, кто по ним рассчитался. По его воспоминаниям, все друзья, знакомые и товарищи поэта как один приняли эти долги.

А один из друзей Высоцкого даже прислал к Макарову своего "адъютанта". Ему показалось мало суммы в размере 5 тысяч рублей, которую ему задолжал покойный, и он запросил еще 700 рублей якобы долга.

Единственным человеком, не принявшим денег, оказался скульптор Зураб Церетели. Он отказался получать долг в 5 тысяч рублей, оставив их сыновьям Владимира Высоцкого, сопроводив это словами: "Если в Грузии умирает друг, то деньги несут в его семью, а не забирают из нее".