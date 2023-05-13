Довел до истерики: Владимир Пресняков в шоу «Голос» разделся, увидев участницу команды Полины Гагариной

11 сезон вокального проекта России "Голос" идет к своему завершению. Закончился последний отборочный тур передачи под названием «Нокауты», где наставники определили тройки четвертьфиналистов, сообщает Вокруг ТВ.

На протяжении всего сезона зрителей и коллег-наставников не переставал удивлять Владимир Пресняков, который только в нынешнем сезоне присоединился к проекту. Коллеги Владимира признали, что его дебют в этом качестве - самый яркий за все время существования конкурса.

Во втором выпуске «Нокаутов» Владимир смог довести других наставников, а также ведущую Яну Чурикову, подготовкой своих подопечных Маши Мэй, Ахмеда Ахмедова и Эльмиры Диваевой до истерики, настолько все были восхищены их номерами.

Удивила в новом выпуске и работа Полины Гагариной. От команды певицы выступили три вокалистки: Анастасия Баранникова, Яна Арндт и Надежда Проскурина.

Последняя своей интерпретацией композиции «History repeating» заставила членов жюри не только встать, а и раздеться. В частности, Владимир Пресняков почувствовал жар, и потому поспешно снял с себя куртку, оставшись в футболке. Ранее он такого себе на прослушиваниях не позволял.