Анна Заворотнюк оформила документы на проживание в ОАЭ

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, похоже, решила окончательно осесть в Дубае. Девушка сообщила в соцсетях, что уже получила для этого соответствующие иностранные документы, пишет КП.

Заворотнюк-младшая теперь обладает удостоверением личности Emirates ID, которое дает право иностранцу проживать и работать в Эмиратах.

Как уточняет издание, чтобы получить местный ID, иностранцам достаточно приобрести в ОАЭ недвижимость определенной стоимости, открыть бизнес либо устроиться в зарубежную компанию. Журналисты КП предполагают, что Анна купила в этой жаркой стране квартиру.

Удостоверение личности выдается на один год, потом его надо продлевать. У Анны будет право беспрепятственно въезжать в ОАЭ, в некоторые страны ездить без виз, а также в облегченной форме получить шенген либо американскую визу.

Вместе с хорошими новостями модель поделилась и проблемными. У нее ухудшилось здоровье в Дубае, участились судороги. Она принимает сразу несколько препаратов, чтобы укрепить свое здоровье.

Прямо визуально видно, как дергаются на ногах мышцы, даже если они в спокойном состоянии, — поделилась Заворотнюк.

Не лучшим образом на ней сказывается и жаркий климат: девушка чуть не пострадала от теплового удара.