41-летний москвич выпил пива и после этого впал в кому

Случай тяжелого отравления зафиксирован в Москве. 41-летний житель мегаполиса впал в кому, выпив поллитра пива, сообщает Супер.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По предварительным сведениям, москвич решил после трудового дня расслабиться, и купил в местной «разливайке» бутылку пива, которую употребил дома. На следующее утро мать не смогла его разбудить, и обратилась за помощью к медикам.

В итоге пострадавший был доставлен в больницу в состоянии комы. Как оказалось, пациент захлебнулся во сне своей рвотой. Врач-нарколог Василий Шуров прокомментировал Life это происшествие.

По мнению медика, количество выпитого, по всей вероятности, родственники пострадавшего сильно преуменьшили, потому что для подобного диагноза (аспирация рвотными массами) нужно намного больше одной бутылки.