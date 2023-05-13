Скончался Эдуард Сагалаев, который считается одним из основателей российского телевидения

Один из основателей независимого телевидения в РФ Эдуард Сагалаев скончался в субботу в возрасте 76 лет.

Как сообщает Вумен.ру, об этом ТАСС рассказал гендиректор Общественного телевидения РФ Виталий Игнатенко.

Да, он сегодня умер. Скоропостижно скончался, — сказал собеседник агентства.

Точная причина смерти при этом не называется.

Пост гендиректора гостелерадиокомпании «Останкино» Сагалаев занимал с 1991 по 1992 годы.

В 1992-м он основал первый в РФ частный телеканал ТВ-6, который был создан при участии предпринимателя из США Теда Тернера.