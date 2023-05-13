Польша прекратила блокаду движения транспорта в пункте пропуска «Кукурыки-Козловичи»

В ГТК уточнили, что с 00.00 13 мая на въезд в Беларусь через пункт пропуска «Козловичи» белорусскими таможенниками уже оформлено не менее 260 грузовиков.



Отмечается, что в среднем в час Пограничная стража из «Кукурык» подаёт 25 машин, что соответствует уровню работы польских пограничников, который был до забастовки.

Ранее онлайн-издание «logistyka.rp.pl» заявило, что грузоперевозчики из Лукова при поддержке местных компаний получили разрешение на проведение протеста у польского пункта пропуска «Кукурыки» до 9 июня.