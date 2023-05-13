В Минске пьяный мужчина угнал переданную для ремонта иномарку

13:42 2023-05-13

ГУВД Мингорисполкома на официальном веб-сайте сообщило, что в Минске сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД оперативно задержали 31-летнего жителя столицы за совершение угона иномарки, которая была передана ему для ремонта.

В ГУВД Мингорисполкома уточнили, что внимание инспекторов ДПС привлёк автомобиль Ford, осуществлявший движение по улице Кабушкина без дверей, фар и передних крыльев.

Сотрудники подали водителю знак об остановке автомобиля, но водитель продолжил движение, проигнорировав законное требование инспекторов ДПС.

Инспекторы начали преследование иномарки и успешно задержали водителя вышеуказанной иномарки, установив, что последний находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего правоохранителями возбуждено уголовное дело за угон.