В Минске пьяный мужчина угнал переданную для ремонта иномарку

В ГУВД Мингорисполкома уточнили, что внимание инспекторов ДПС привлёк автомобиль Ford, осуществлявший движение по улице Кабушкина без дверей, фар и передних крыльев.
Сотрудники подали водителю знак об остановке автомобиля, но водитель продолжил движение, проигнорировав законное требование инспекторов ДПС.
Инспекторы начали преследование иномарки и успешно задержали водителя вышеуказанной иномарки, установив, что последний находился в состоянии алкогольного опьянения.
По факту произошедшего правоохранителями возбуждено уголовное дело за угон.